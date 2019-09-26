إيران تعترف بأزمتها الخانقة

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اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران.



وبحسب تقرير لقناة مداد نيوز، ناشد روحاني، خلال كلمة له بالأمم المتحدة واشنطن وقف العقوبات للبدء في الحوار، بعدما انكمش الاقتصاد الإيراني في 2019 بنسبة 3.6%.



ويتوقع البنك الدولي أن يقفز التضخم إلى 31.2% في 2019-2020 وانخفضت إيراداتها النفطية بشكل حاد الأشهر الماضية تأثرا بسياسة واشنطن القائمة على ممارسة "الضغط الأقصى" وترفض أميركا رفع العقوبات قبل إعلان إيران التوقف عن تهديد استقرار الشرق الأوسط ووقف تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة.



هذا وقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه تحميل إيران مسئولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو بالسعودية، وذلك خلال تصريح له مع شبكة "فوكس نيوز".



حيث صرح "أردوغان"، أنه لا توجد أدلة تفيد تورط إيران ومسئوليتها عن الهجوم، معتبرا أن إتهام إيران أمر غير صائب.



وفي سياق متصل أصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة ترفض فيه تصريحات الرئيس التركي أردوغان أمام الأمم المتحدة، بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث رصدت مصر في بيانها جزء من انتهاكات النظاام التركي ضد شعبه، فضلا على أنه داعما للإرهاب.



هذا وقد دأبت تركيا على مهاجمة مصر في أكثر من مناسبة، فضلا على أنها ملاذا لعدد من العناصر الإخوانية الهاربة.

