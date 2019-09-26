التعاون يفاجيء الهلال بهدف أول صاروخي عبر سيدريك أميسي (فيديو)





الهدف بعد قليل

سجل سيدريك أميسي نجم التعاون الهدف الأول لفريقه أمام الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.