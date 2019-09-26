التعاون يفاجيء الهلال بهدف أول صاروخي عبر سيدريك أميسي (فيديو)
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:19 م
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محمد مرعي
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سجل سيدريك أميسي نجم التعاون الهدف الأول لفريقه أمام الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
الهدف بعد قليل
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