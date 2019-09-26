الجندي: شيوخ الإخوان يدافعون عن مواخير تركيا ويهاجمون مصر (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالعديد من الإنجازات وقام بتسديد الكثير من ديون مصر، معقبًا: "سدد4 مليار دولار لشركات البترول، وسدد 2 مليار دولار لقطر و2 مليار لتركيا، و2 مليار لليبيا، وبيسدد كل سنة 4 مليار لنادي باريس".



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس قام بالعديد من الإنجازات مثل شبكة الطرق العالمية، والمزارع السمكية، وقناة السوس الجديدة، وربط سيناء بمصر من خلال انشاء أربع أنفاق جديدة، وقام بالقضاء على العشوائيات، متابعًا: "نسيتوا حي الأسمرات، نسيتوا الـ14 مدينة الجديدة اللي أتبنت".



وتابع أن الرئيس أنشأ 24 مستشفى عالمي، و100 مركز عالمي لعلاج فيروس سي، وقام بإعادة تنظيم منظومة التأمين الاجتماعي، وقام بإعداد مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، ومدينة لصناعة الرخام، وقام باستيراد أكثر من 1000 عربة وجرار لتطوير السكة الحديد، وقام بإنقاذ المناطق الاثرية التي كانت مقالب قمامة، وقام بإعداد محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، معقبًا: "الرئيس السيسي حارب الفساد بصورة غير مسبوقة".



وأشار إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقام بإعداد المتحف المصري الكبير، و12 محطة لتحلية المياه، وأكبر محطات لتنقية مياه الصرف الصحي لتطهير بحيرة المنزلة من التلوث، وقام بإنشاء أكبر شبكة طرق لم تحدث في تاريخ مصر، معقبً:" كل دا، وتقولي السيسي قام ببناء قصرين، تنسى كل دا وتفتكر قصرين".



ولفت أن شيوخ الإخوان الصهاينة الموجدين في تركيا، يدافعون عن الفساد ومواخير تركيا، معقبًا: "يسبون مصر ويتحدثون في حق الشعب المصري بصورة غير جيدة، وفي النهاية يقولو والله المستعان، بقى دا كلام ".

