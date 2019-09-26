مفاجأة سارة لريال مدريد قبل موقعة الديربي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني؛ تدريباته صباح اليوم الخميس؛ عقب الفوز على أوساسونا بالدوري الإسباني.





وتواجد البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر الفريق؛ خلال مران الفريق؛ عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا؛ وغيابه أمام أوساسونا؛ بالليجا.



ومن المقرر أن يتأكد مشاركة أو غياب مارسيلو؛ خلال الساعات المقبلة أمام أتليتكو مدريد؛ بديربي العاصمة على ملعب واندا ميتروبوليتانو؛ بالجولة الخامسة بالدوري الإسباني.



وعبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو الصف الثاني في انتصار الفريق على أوساسونا 2-0، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 6 في الدوري الإسباني، بينما أظهر شعوره بالسعادة للهدفين اللذين سجلهما الشابان البرازيليان الواعدان فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس.

