وزارة الشباب تقيم معرضًا لأندية الفتاة والمرأة بمهرجان الخيول العربية الأصيلة

أقامت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس معرضًا لأندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية لعرض منتجاتهم من المفروشات وورق البردي والمنتجات الحرفية والغذائية ومستلزمات الخيول والفرسان وسروج الخيل.





جاء ذلك على هامش انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال ٢٤ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.





ويتضمن المهرجان مسابقات الخيول العربية الأصيلة ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة من الإناث والذكور على مدار يومي الخميس والجمعة وتعتبر مسابقات الخيول العربية الأصيلة من أهم والمسابقات التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية والتي تأتي ضمن رؤيتها الاهتمام بكافة أنواع السياحة الرياضية.





وقدمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالشرقية خلال فاعليات اليوم الأول من المهرجان مجموعة من التابلوهات والعروض الفنية منها رقصة التحميلة وكف العرائس بالإضافة إلى مجموعة من الرقصات التراثية المستوحاة من البيئة الشرقاوي.





وافتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 24 والذي تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.









وحضر الفعاليات كل من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء أحمد زكي مساعد مدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالشرقية ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.







