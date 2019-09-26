وكيل صحة الشرقية: نسب تجريع البلهارسيا في تزايد مستمر

قامت الفرق الطبية بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بمحافظة الشرقية اليوم بتجريع عدد ١١٨٩٣ مواطن بالقري المستهدفة بالمحافظة ليصل بذلك إجمالي من تم تجريعهم ١٠٣٧٨٣٦ مواطن خلال ٢٦ يوم، جاء ذلك توجيها لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.









وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة أكثر من ٢ مليون قرص بإجمالي ٢٩٥٣٠٥٩ قرص حتي الآن وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام المتوطنة بالمديرية، وكذلك تستمر مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقري المختلفة بالمحافظة بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين.





كما صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن فرق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي "حملة ١٠٠ مليون صحة" بالمحافظة قامت بإجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولي بجامعة الزقازيق اليوم لعدد ٦٨٧ طالب، وذلك بعد بلوغهم سن ١٨ سنة وإدراج أسمائهم علي السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، حيث بلغ إجمالي الفحص ٢٦٤١٥ طالب جامعي حتي الآن من خلال عدد ٦ فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفي الطلبة، وكلية الطب البيطري، تم تحويل ٣٤ حالة لمستشفي الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي ( PCR ) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة ٣٤٨٠٠ طالب، حيث يستمر العمل بالجامعة حتي يوم ٢٠١٩١٠١٧.





والجدير بالذكر أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بدأت بمحافظة الشرقية في أول مارس ٢٠١٩ ولمدة شهرين ونظرًا للإقبال المتزايد وجهت معالي أ.د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بإستمرار الفحص والذي بلغ عدده ٣٧٧٦٤٨٠ مواطن في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مرورًا بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.





كان الدكتور هشام شوقي قد شهد اليوم إنطلاق فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 24 بأرض الفروسية بمركز بلبيس، وذلك بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية ومربي ومحبي الخيول العربية وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب بالشرقية والقيادات التنفيذية والقنوات الفضائية ورجال الصحافة والإعلام.





والذي جاء ذلك بتأمين طبي كبير من مديرية الشئون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع مدير إسعاف الشرقية حيث تم الدفع بفرق الإنتشار السريع الطبية بإشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ببلبيس، ومدير مستشفي بلبيس، والدفع أيضا بسيارات الإسعاف اللازمة.



