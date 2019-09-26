بين ماتش match Star: الآن بث مباشر مباراة الهلال والتعاون يلا شوت Yalla goal تابع لايف بدون تقطيع الهلال now goal

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة فريق الهلال ضد فريق التعاون yalla shoot liveاليوم الخميس 26 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان kora live وستكون تلك المواجهة نارية بين الفريقين على ملعب الهلال ويسعى فريق الهلال لتعويض خسارتين الموسم الماضي أمام فريق التعاون، حيث نجح الاخير في الإطاحة بفريق الهلال من بطولة كأس الملك بعد الفوز عليه بنتيجة 5-0 youtube live





وأيضاً كان قد فاز عليه في بطولة الدوري السعودي قبل ذلك بأيام قليلة kora on line

كورة لايف بينما يريد التعاون فرض سيطرته الأخيرة على مباريات الهلال وفرض أفضليته في تلك المواجهات أمام العملاق السعوديوسيدخل تلك الفريقين المباراة بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط yalla shoot kora ويدخل فريق الهلال مباراة وعينه على النقاط الثلاث، التربع على الصدارة مبكرا، وايضا للثأر من فريق التعاون الذي أقصاه الموسم الماضى من بطولة كأس الملك برباعية، ويمتلك الهلال مجموعة من أبرز لاعبي الدوري السعودي kora plus بعد تعاقده مع العديد من الأسماء القوية وفي مقدمتهم جوميز مهاجم الفريق





كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين فريق الهلال وفريق التعاون في الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة

بينما سوف تقام في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.yalla kora live





جول كورة وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري السعودي عبر قنواتها المفتوحة على قمر النايل سات، وسوف تذاع مباراة الهلال ضد فريق التعاون عبر قناة السعودية الرياضية الاولىkora star