كايرو فيستيفال سيتي يستقبل عرض "Justice League" للمرة الأولى في مصر

احتفالا بذكرى ٨٠ عامًا على ظهور شخصية "بتمان"، يقدم كايرو فيستيفال سيتي مول، الوجهة الأولى للترفيه، عرض" Justice League" العالمى لأول مرة في مصر، وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر، ويستمر حتى 28 سبتمبر الجارى.





وسيمنح كايرو فيستفال سيتي مول الفرصة لمحبي أسطورة الأبطال الخارقة مقابلة أبطالهم المفضلين باتمان، وسوبرمان، وفلاش، ووندر وومان، والتعرف على عالم جديد بالكامل من العجائب والفانتازيا، ومحاربة الشر مع الأبطال الخارقين لتحقيق العدالة.





ويقدم العرض للمشاهدين تجربة مثيرة داخل عالم DC، والاستمتاع بالعروض التفاعلية في قاعة عرض Justice League ، إلى جانب إمكانية مقابلة الأبطال الخارقين شخصيًا والتحدث إليهم، ويمكنك التقاط الصور مع تماثيل الأبطال الحقيقة لتخليد تلك الذكرى المميزة، أما الاطفال فيمكنهم اللعب، والمشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية والتحديات المختلفة في منطقة ألعاب “Hall of Justice”، كما يمكن للأطفال الأصغر سنًا اللعب في ورش عمل باتمان "Long Live the Bat Workshop”. لا تفوت مشاهدة التجربة المذهلة بنفسك.





كونه الوجهة الترفيهية الأولى، ينفرد كايرو فيستيفال سيتى مول دائمًا بعرض الأنشطة والتجارب العالمية الجديدة لامتاع زائريه من الأفراد والعائلات ونشر البهجة والسعادة.





فرقة العدالة (بالإنجليزية: Justice League) هو فيلم خيال علمي، فيلم بطل خارق تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 2017. الفيلم من إخراج زاك سنايدر.

يبدأ بروس واين في استعادة ثقته بالإنسانية ويعزم على تجميع فريق العدالة للدفاع عن الأرض، ويطلب من حليفته الجديدة الأميرة ديانا مساعدته في مواجهة أكبر عدو على الإطلاق، وتجنيد فريق العدالة للوقوف ضد هذا التهديد، وخاصة بعد أن رفض سايبورغ و اكوامان في بدء الأمر التعاون معهم، فتقنعهم بعض الاحداث بضرورة ذلك، فيجتمع كلا من باتمان، المرأة العجيبة، أكوامان، سايبورج، الفلاش لإنقاذ كوكب الأرض من هجوم كارثي.



