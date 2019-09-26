مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين Hilal youtube HD

رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم الخميس 26-9-2019 بث مباشر كورة ستار koora Star، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية، الرياض، ويسعى فريق الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز على الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك للمضي قدما نحو تحقيق اللقب الذي توج به النصر العام الماضي في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.





موعد مبارة الهلال والتعاون بث مباشر كورة لايف koora live والقنوات الناقله لها :

تقام مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والربع 19:15 بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثامنة والربع 20:15 بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة والربع 17:15 بتوقيت جرينتش، وفي الساعة التاسعة والربع 21:15 بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD الرياضية السعودية.





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ويدخل فريق الهلال مباراة وعينه على النقاط الثلاث، التربع على الصدارة مبكرا، وايضا للثأر من فريق التعاون الذي أقصاه الموسم الماضى من بطولة كأس الملك برباعية، ويمتلك الهلال مجموعة من أبرز لاعبي الدوري السعودي بعد تعاقده مع العديد من الأسماء القوية وفي مقدمتهم جوميز مهاجم الفريق و سالم الدوسري والبريك .

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