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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم "كلب" يروعون الطلبة أمام إحدى مدارس الدقهلية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:04 م
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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كلب يروعون الطلبة أمام إحدى مدارس الدقهلية
أرشيفية
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تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من بعض الأهالى، يفيد بقيام ثلاثة أشخاص (محددين) بحوزتهم كلب ملك أحدهم بترويع الطلبة أمام إحدى المدارس الإعدادية الكائنة بقرية أبوزاهر دائرة المركز .

على الفور انتقلت قوة من المركز، وتمكنت من ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم الكلب المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبسؤال بعض طالبات المدرسة المشار إليها، اتهموا المذكورين بترويعهم باستخدام الكلب المضبوط بحوزتهم حال خروجهم من المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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