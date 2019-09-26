فنانو مصر لـ الشعب: "معادنا يوم الجمعة عند المنصة.. عشان نوري الخونة دعمنا للدولة" (فيديو)



وناشد الكابتن كريم حسن شحاتة، المصريين النزول في مظاهرة للتعبير عن تأييدنا للدولة، قائلا: "مستنينكم يوم الجمعة عند المنصة عشان نقول للعالم كله، إننا بنحب بلدنا، وجيشنا، ورئيسنا".



ومن ناحيته، قال الفنان هاني رمزي: "أنا مصري، وفخور ببلدي، وشعبها.. طول العمر شعب مصر إيد واحدة، ومش هنسمح لحد يدخل بفرقنا، ولن نسمح بفوضى.. مين قال الجيش والشرطة حاجة، والشعب حاجة، إحنا كلنا حاجة واحدة"، موجهًا رسالة للمصريين، "مينفعش في ساعة غضب، نضيع كل حاجة، متبصوش تحت رجليكم".



هذا وتتعرض البلاد لموجة من الشائعات والأكاذيب من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومنابرهم الإعلامية، التي يستخدموها فقط لتشوية صورة مصر، والانجازات التي تتحقق على أرضها، ومحاولة إثارة غضب الشعب المصري، حتى يثور على نظامه، ويهدم ما تم إنجازه.



وتعتمد قنوات الإخوان على تزوير الحقائق، وعرض الفيديوهات المفبركة، وتزييف الوعي لدي الشعب، حتى لا يدرك الحقيقة، ويختلط عليه الأمر، ولكن يعمل الإعلام الوطني على كشف أكاذيب الإخوان، وفضحهم، من خلال نشر الصورة الحقيقية لما يدور وحيلة الإخوان في خداع الشعب المصري.



عرضت فضائية "on e"، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد تقديم عدد من رموز مصر الرياضية والفنية دعمهم لمصر، وللرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال الكابتن رضا عبد العال: "معادنا يوم الجمعة عند المنصة، عشان نوري الخونة، أن المصريين بيدعموا بلادهم، وبيساندوها".