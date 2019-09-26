ستريم NOW: مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Now كورة ستار بث مباشر الهلال دوري بلس DawrI ELHilal

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم الخميس 26-9-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot حیث يصطدم، اليوم الخميس، فريق الهلال السعودي بنظيره فريق التعاون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية، الرياض.









وحقق الهلال الفوز علي نظیره الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل للهلال كلا من: كارلوس إدواردو في الدقيقتين 15 و26 وسيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 90، أما هدف العميد الوحيد، فقد سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 31.





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من المقرر أن تقام أحداث المباراة القوية بين الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والربع 19:15 بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثامنة والربع 20:15 بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة والربع 17:15 بتوقيت جرينتش، وفي الساعة التاسعة والربع 21:15 بتوقيت أبو ظبي.









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وسوف تقام مباراة الهلال والتعاون على ستاد جامعة الملك سعود، كما ستذاع أحداث المباراة على قناة KSA Sports 1 HD الرياضية السعودية، كما يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط للبث المباشر للمباراة بجودة عالية.









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يتوقع أن يبدأ الهلال بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك، خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو، خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو، الهجوم الصريح: بافيتيمبي جوميز.





بينما سيبدأ فريق التعاون بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كاسيو دوس أنجوس، خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي - طلال العبسي - ريكاردو ماتشادو - مد الله العليان، خط الوسط: ريان الموسى - ساندرو مانويل، الوسط الهجومي: هيلدون راموس - سيدريك أميسي - نيلدو بيترولينا، الهجوم الصريح: لياندر تاوامبا.