خالد الجندي: مصر أصبحت لها كلمة على العالم في عهد "السيسي" (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هذا الوطن له الكثير من الفضل علينا بعد الله عز وجل، ومن فضل الله علينا أن حبانا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي له كل التقدير والمبايعة وكل الثقة، معقبًا: "أحب الرئيس السيسي، بقولها بكل اعتزاز وبكل ثقة، شاء من شاء وأبى من أبى".



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسباب كبيرة جدًا، متابعًا: "الرئيس قام بإنجازات كبيرة لكل حاجة في حياتنا ولازم نقول الإنجازات دي، لأن عدم ذكر هذه الإنجازات، أدى لقيام الأبواق المزيفة والمصهينة باللعب بعقول بعض الناس، وقاموا بإنكار الإنجازات".



وأشار إلى أن الحق هو الاعتراف بالإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "الرئيس عمل لينا أكبر 3 محطات طاقة المركبة، عمرنا ما سمعنا عنها من قبل، مش هو الرئيس دا اللي استصلاح 1.5 مليون فدان، مش هو دا الرئيس اللي عمل أربع مطارات جديدة، مش هو دا الرئيس اللي رجع هيبة مصر في إفريقيا والعالم كله، حتى أصبحت لمصر كلمة على العالم في مواجهة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".



ولفت إلى أن الرئيس السيسي قام بتسليح الجيش بطائرات الرفال وأحدث الأسلحة، حتى أصبح الجيش المصري من أقوى جيوش العالم، ليس هذا فقط بل أطلق قمرًا صناعيًا به كافة الإمكانيات في البث الفضائي، وقام بإعداد حملة 100 مليون صحة، وقضى على قوائم الإنتظار في العمليات الحرجة بمصر كلها، متابعًا: "احنا نسينا إن الرئيس استلم مصر وهي على حافة الإفلاس، والآن الاحتياطي يفوق الـ45 مليار دولار".



