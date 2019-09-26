تاكيس: خوف لاعبي وادي دجلة سبب التعادل أمام حرس الحدود

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قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دحلة إن خوف لاعبيه هو سبب التعادل في مباراة اليوم أمام حرس الحدود، والتي أقيمت في افتتاح مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف عقب نهاية المباراة :"أحب أن أهنئ حرس الحدود على التعادل، وأتمنى لهم التوفيق في باقي مباريات الموسم"



وتابع :"الاختلاف بين ما حدث في الشوط الأول والثاني هي الأهداف، ففي الأول خلقنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل إلا هدفين فقط".



وواصل :"في الشوط الثاني أضعنا فرصة هامة من مروان ثم تحصل فريق حرس الحدود على ركلة جزاء، وغيرنا الخطة ثم بدأ الخوف يدخل إلى اللاعبين".



وزاد :"خوف اللاعبين من التعادل يجعل هذا الأمر يتحقق، ما تخشاه سيتحقق وهو ما حدث في مباراة اليوم وتعادل حرس الحدود أمامنا".



وواصل :"سنحافظ على الأداء في المباريات المقبلة والنتائج ستتحقق لأننا نستحقها، في المباراتين السابقتين بالنسبة لي نستحق الفوز وحصد الـ6 نقاط من خلال الفرص والأداء".



وأشار :"لا يزال الوقت مبكرًا فلم نخوض إلا مباراتين فقط أمام طنطا وحرس الحدود".



وأردف :"بأداء وادي دجلة في أمام طنطا وحرس الحدود لا يمكن مقارنته بأول مباراتين في الموسم الماضي، كبيرة للغاية فالموسم الماضي لم نخلق أي فرصة أما هذا الموسم الفارق مختلف للغاية".



وأتم :"الجميع قادر على رؤية الفارق بين مستوى وادي دجلة في بدايته الموسم الماضي والحالي".



وتعادل وادي دحلة اليوم الخميس أمام مضيفه حرس الحدود بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.