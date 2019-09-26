حبس محاميين لانضمامهما لجماعة إرهابية في الإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس محاميين وذلك لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة على خلاف القانون وحيازة كتب وإصدارات تنشر فكر وأهداف الجماعة الإرهابية وبث الشائعات والعمل علي انقلاب نظام الحكم.





وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، إلى أن المتهمين " م. غ"، و" م. م"، تقرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك بتهمة انضما إلى جماعة إرهابية محظورة على خلاف القانون، ويقومان بنشر أفكار الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها في نشر الفوضى، والإخلال بالنظام والسلم العام بالدولة.



