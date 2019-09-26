كواليس جلسة فايلر مع أزارو في الأهلي
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:47 م
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علي نبوي
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، في نهاية مران الفريق اليوم الخميس، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتحدث المدرب السويسري مع المهاجم المغربي حول المباراة المقبلة، ومدى جاهزيته بعدما عاد للمشاركة من جديد للتدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تدريبات شاقة للاعبي الأهلي استعدادًا لكانو سبورت خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية الشاقة للاعبي الفريق، والتي يسعى من خلالها لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في غينيا في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.
وتحدث المدرب السويسري مع المهاجم المغربي حول المباراة المقبلة، ومدى جاهزيته بعدما عاد للمشاركة من جديد للتدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تدريبات شاقة للاعبي الأهلي استعدادًا لكانو سبورت خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية الشاقة للاعبي الفريق، والتي يسعى من خلالها لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في غينيا في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.
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