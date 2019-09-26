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رسميًا.. برشلونة يفقد ميسي في هذه المباريات المصيرية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:47 م
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رسميًا.. برشلونة يفقد ميسي في هذه المباريات المصيرية
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني سيفقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الثلاث مباريات المقبلة، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوي القدم اليسري أمام فريق فياريال في الدوري الإسباني.

وكشف برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، أن ميسي سيغيب عن مباريات الفريق الكتالوني حتي 19 أكتوبر المقبل بسبب الإصابة.

وفيما يلي المباريات التي سيغيب عنها ميسي :-

- مباراة خيتافي يوم 28-9 في الدوري الإسباني

- مباراة إنتر ميلان يوم 2-10 في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثانية"

- مباراة إشبيلية يوم 6-10 في الدوري الإسباني

- ومن المحتمل أيضًا أن يغيب عن مباراة إيبار يوم 19 - 10 في الدوري الإسباني
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