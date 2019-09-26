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المقاصة يواجه عرب الرمل وديًا استعدادًا للزمالك

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:33 م
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المقاصة يواجه عرب الرمل وديًا استعدادًا للزمالك
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علي نبوي
 
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قرر أحمد حسام “ميدو” ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ، خوض فريقه لمباراة ودية ، غدا الجمعة ، أمام فريق عرب الرمل أحد أندية القسم الثاني علي ملعب ستاد السلام ، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة الزمالك يوم 3 أكتوبر المقبل فى الأسبوع الثانى بالدوري.

ويسعي ميدو ، خلال مباراة الرمل ، لتجربة أغلب اللاعبين لتجهيزهم فنيا وبدنيا واكسابهم حساسية المباريات خاصة ان مباراة الزمالك ستكون الخميس المقبل..

وعقد ميدو جلسة مع اللاعبين لتأهيلهم نفسيا قبل لقاء الزمالك وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري للمنافسة مع الكبار من البداية.

وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته أمس بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، بعد العودة من الراحة 48 ساعة بعد الفوز علي اسوان 1/2 بأولي مبارياته بالدوري .

وحرص الجهاز الفتي في تدريب الامس علي تدريج الحمل التدريبي، وتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين،، وقاموا بعمل فقرة تأهيلية بالكرة.

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