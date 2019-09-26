الزمالك يستفسر من ميتشو عن سر تجميد نجمي الفريق



واستفسر من الجهاز الفني للفريق عن أسباب عدم الاعتماد على كريم بامبو وإسلام جابر لاعبا الفريق المستبعدين من المشاركة خلال الفترة الماضية.



ويأتي ذلك لخوفه من تكرار سيناريو الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق والذي استبعد بعض اللاعبين نهائيًا خلال الموسم الماضي ومنهم أيمن حفني وأحمد مدبولي قبل أن يرحلا الموسم الجاري.



ويضع رئيس النادي ثقة كبيرة على إمكانيات وقدرات الثنائي ويتمسك بحصولهما على الفرصة ورؤيتهما داخل المستطيل الأخضر قبل إصدار أي حكم فني بشأنهما، وسط الرؤية بتراجع مستوى بعض لاعبي الفريق الأساسيين من الأساس.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بعد خسارة لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد بتروسبورت.



ويرغب مسئولو الزمالك في حصول جميع اللاعبين على فرصتهم ورؤيتهم داخل المستطيل الأخضر بشكل عملي في ظل ضغط اللقاءات على كافة المستويات وزحمة المباريات للفريق على الصعيد المحلي والقاري.



ولم يشارك إسلام جابر مع الزمالك حتى الآن في الوقت الذي ظهر فيه بامبو بالدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وغاب وقتها.





تسائل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن السبب وراء استبعاد بعض اللاعبين من المشاركة خلال الفترة الماضية وعدم حصولهم على فرصتهم.