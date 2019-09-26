انطلاق أول معرض لبيع السيارات الجديدة والمستعملة ٢٨ نوفمبر المقبل

تنطلق فعاليات أول معرض للبيع المباشر للسيارات الحديثة والمستعملة " أوتو ماركت" بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك في الفتره من 28 نوفمبر إلي 1 ديسمبر المقبل؛ تحت رعاية رابطة تجار السيارات، والذي وشركة المصرية للسيارات.





والدورة الأولي لمعرض "أتو ماركت" سيتاح من خلالها عمليات البيع المباشر للجمهور في مجال تجارة وتسويق السيارات ومستلزماتها التى تلبي كافة متطلبات اصحاب أو راغبى شراء السيارت وبيعها، بداية من ا لتعرف علي خدمات البنوك وعروضها التمويلية متعددة الفئات؛ وفقًا لاحتياجات العميل؛ إلي جانب التواصل مع مراكز خدمة وصيانة السيارات، وقطع الغيار، والإكسسوارات، وشركات، الزيوت، و الغاز، و الكاوتش، والبطاريات، وخدمات التأمين، بجانب توليفة متنوعة من الخصومات والعروض الترويجية وتسهيلات الشراء؛ التي تلائم احتياجات العميل والسوق المصري؛ فضلًا عن تقديم مجموعة ضخمة من مختلف ماركات السيارات العصرية - موديل العام الحالي- و غيرها من الموديلات الحديثة، إلي جانب السيارات المستعملة؛ بموجب تقرير فحص فنى كامل، و سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما يتماشي مع الرؤية التسويقية المرتقبة لكبار تجار السيارات المشاركين بالمعرض .





وأوضح الدكتور عادل فهمي ؛ العضو المنتدب لشركة جرين لاند المنظمة للمعرض؛ إنه يعد الحدث التجاري الوحيد الذي يقدم خدمات البيع المباشر للسيارات؛ من خلال تجميع تجار وموزعي ومستوردي السيارت تحت سقف واحد، و تقديم توليفة متنوعة من الخصومات والعروض الترويجية وتسهيلات الشراء؛ التي تلائم احتياجات العميل والسوق المصري؛ فضلًا عن تقديم مجموعة ضخمة من مختلف ماركات السيارات العصرية - موديل العام الحالي- و غيرها من الموديلات الحديثة، إلي جانب السيارات المستعملة؛ بموجب تقرير فحص فنى كامل، و سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما يتماشي مع الرؤية التسويقية المرتقبة لكبار تجار السيارات المشاركين بالمعرض .





ومن جانبه أوضح المهندس محمد أباظة؛ نائب رئيس مجلس إداره أباظة أوتو تريد، والراعى البلاتينى للمعرض أن المجموعة ستقدم مفاجأت للشعب المصرى وزوار المعرض؛ وبصفة خاصة راغبي شراء السيارات المستعملة؛ مشيرًا إلي تضمين الحدث للعديد من فرص التعرف علي خدمات البنوك وعروضها التمويلية متعددة الفئات؛ وفقًا لاحتياجات العميل؛ إلي جانب التواصل مع مراكز خدمة وصيانة السيارات، وقطع الغيار، والإكسسوارات، وشركات، الزيوت، و الغاز، و الكاوتش، والبطاريات، وخدمات التأمين.