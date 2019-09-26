موعد مباراة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة

علي ماهر حلمي





يلتقي فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه وأحمد المحمدي مع نظيره فريق ولفرهامبتون بديربي مدينة برمنجهام في مباراة ساخنة بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" يوم 28 أكتوبر المقبل علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.













وكان أستون فيلا قد عبر لدور ثمن النهائي بعد الفوز على حساب نظيره فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما صعد فريق والفرهامبتون إلى هذا الدور بعد التغلب بصعوبة علي فريق ريدينج بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 وذالك بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الايجابي 1 / 1.









وكان لاعبا منتبخنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه قد شاركا في تأهل فريقهم استون فيلا علي حساب برايتون ويسعد فريق أستون فيلا لمواجهة بيرنلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".



