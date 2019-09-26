ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:07 م
Advertisements
موعد مباراة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
علي ماهر حلمي

يلتقي فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه وأحمد المحمدي مع نظيره فريق ولفرهامبتون بديربي مدينة برمنجهام في مباراة ساخنة بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" يوم 28 أكتوبر المقبل علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.



وكان أستون فيلا قد عبر لدور ثمن النهائي بعد الفوز على حساب نظيره فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما صعد فريق والفرهامبتون إلى هذا الدور بعد التغلب بصعوبة علي فريق ريدينج بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 وذالك بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الايجابي 1 / 1. 


وكان لاعبا منتبخنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه قد شاركا في تأهل فريقهم استون فيلا علي حساب برايتون ويسعد فريق أستون فيلا لمواجهة بيرنلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
16:00
2
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status