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سفارة السعودية بتركيا تحذر مواطنيها من زلزال اسطنبول

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:00 م
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سفارة السعودية بتركيا تحذر مواطنيها من زلزال اسطنبول
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الفجر السعودي
 
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نصحت سفارة المملكة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول، المواطنين والمواطنات الموجودين في مدينة إسطنبول بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات التركية بشأن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، اليوم الخميس.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد يومين من زلزال ضرب نفس المدينة بلغت قوته 4.6 درجة ريختر.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر، بينما ذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان إسطنبول والولايات المحيطة بها شعروا بالزلزال، دون صدور أي بيانات رسمية بوقوع أضرار بشرية أو مادية من عدمه.

وكانت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، قد أوضحت يوم 24 سبتمبر الجاري، أن زلزالًا ضرب مدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن مركزه كان قبالة سواحل منطقة سليفري ببحر مرمرة.

وضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مناطق قريبة من مدينة دينزيلي غربي تركيا، يوم 8 أغسطس الماضي، وأثار حالة من الهلع بين سكان المنطقة، وذكر مرصد قنديلي أن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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