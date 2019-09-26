بطل السنغال يصدر أزمة نارية للزمالك



رفض نادي جينيرسون فوت السنغالي نقل مباراتهم ضد الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل إلى ستاد برج العرب بالاسكندرية في إياب دور ال٣٢ بدوري أبطال افريقيا.



ووصلت بعثة النادي السنغالي في الواحدة والنصف فجر اليوم للقاهرة ويقيموا حاليا بأحد الفنادق في مدينة نصر، ورفضوا السفر للاسكندرية متمسكين بخوض المباراة في القاهرة.



وأكد مسئولو النادي السنغالي لادارة الزمالك أن الخطاب الذي وصل إليهم من الكاف يتضمن خوض المباراة يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت.



وفوض الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم لانهاء الأمر ومخاطبة الكاف للحصول على موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



فرضت بعثة نادي جينيرسيون فوت السنغالي سياج كامل من السرية عليهم قبل مباراة الزمالك يوم الأحد المقبل في إياب دورالـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.وحرص المدرب المساعد لفريق جينيرسيون فوت السنغالي على الحضور إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي في سرية تامة لمراقبة فريق الزمالك بنفسه والاتفاق على فندق الإقامة وملعب التدريب وكل الأمور الخاصة بالمعسكرورفض مسئولو النادي السنغالي الاعتماد على أي شركة تنظيم وفضلوا التنسيق بينهم وبين السفارة السنغالية في مصر بشكل مباشر.وكان بطل السنغال قد فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب بالسنغال.وظهر التركيز الكبير على بعثة الفريق السنغالي منذ وصولهم والحفاظ على سرية التدريبات وكل الأمور داخل معسكر فريقهم وخوضهم لقاء الأحد المقبل بتحدي كبير.