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عرفة عمليات بالنقابة لمتابعة وتسهيل عمل الزملاء غدًا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:00 م
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عرفة عمليات بالنقابة لمتابعة وتسهيل عمل الزملاء غدًا
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية يوم الجمعة 27 سبتمبر ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المختصة.

وتتشكل الغرفة من خمسة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة، يعاونهم محامون من الشئون القانونية للنقابة وعدد من الإداريين بها. والزملاء أعضاء المجلس هم:
= حسين الزناتي
= عمرو بدر
= أيمن عبدالمجيد
= محمود كامل
= حماد الرمحي

وتعمل الغرفة على مدار الساعة طوال يوم الجمعة، بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى نهاية اليوم. ويتم تلقى الاتصالات والرسائل من أعضاء النقابة على أرقام تليفونات أعضاء مجلس النقابة التالية:
(01012227790) - (01226409228)
(01004801214) - (01001106188)
(01009171405)
بالإضافة إلى رقم تليفون النقابة: 25741555 داخلي: (1104) - (1108)
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