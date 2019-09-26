بنك مصر يثبت أسعار الفائدة على الشهادات رغم إعلان المركزي تخفيضها

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الثابتة لن تنخفض عقب إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بنسبة 1%.

وتابع "الأتربي" في تصريحات صحفية للفجر، أن أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الى يطرحها البنك ستستمر عند مستويتها الحالية دون تغير.





أنواع شهادات الاستثمار ببنك مصر:

و يطرح بنك مصر نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، وهما شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة الذي يعلنة البنك المركزي لأجل 3 سنوات ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر.





بنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% الشهر الماضي، بعدما أعلن المركزي وقتها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.

أعلن البنك المركزي اليوم خفض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض، بنسبة 1% في خطوة كانت متوقعة من قبل عدد كبير من بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديون.

أسباب خفض أسعار الفائدة:

وأرجع البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ، إلى انخفاض الضغوط التضخمية نتيجة تراجع معدلات التضخم العام الأساسي والسنوي إلى 7.5% و 4.9% في أغسطس 2019؛ لذلك قرار خفض سعر الفائدة بواقع 1%؛ لتصل إلى 14.25% و13.25% على الايداع والاقتراض.

وتابع البنك المركزي، أن من ضمن الاسباب التى شجعته على خفض أسعار الفائدة استمرار ارتفاع معدل الناتج المحلى الأجمالى ليسجل 5.7%، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عامًا، بجانب أستمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من 2019 مقارنة 13.4% في نهاية 2013، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية شجعتة ايضًا على اتخاذ هذا القرار في ضواء قيام البنوك المركزية بتيسير السياسية النقدية.

ويعد هذا التخفيض الثالث للبنك المركزي الذي يقوم به خلال هذا العام حيث قام في بداية العام بخفض نسبتة 0.5% ثم اعقبة في شهر اغسطس بخفض 1.5%، ثم هذا الأجتماع بخفض 1% ليصل نسبة الأنخفاض في أسعار الفائدة إلى 3% منذ بداية العام.

ويتبقي للجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي أجتماعين هذا العام لمناقشة اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض في 15 نوفمبر و26 ديسمبر القادم، وسط توقعات بمزيد من الانخغاض في أسعار الفائدة.