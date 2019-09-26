"تربية المنوفية" تختتم الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد

اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بكلية التربية جامعة المنوفية للعام الجامعي 2019/2020، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف عميد الكلية، الدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود فوزى بدوي رئيس قسم علم النفس ومنسق الانشطة الطلابية بالكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





وقامت إدارة رعاية الشباب بالكلية، بقيادة خالد عبد الرازق، باستقبال الطلاب وتنطيم الاحتفالية، وفي بداية الاحتفالية قام الدكتور صبحي شرف بالترحيب بالحضور ووجه الشكر لكل القائمين على إنجاح هذا الأسبوع من خلال الجهد المبذول طوال الاسبوع حتى تظهر الكلية في أبهى صورة لها كعادتها دائمًا، وأثنى على التفاعل الإيجابي بين أبناء الكلية والذي شهد تفاعلاً من جانب الجميع.





كما أكد الدكتور صبحي شرف عميد الكلية، أن كلية التربية شرفت بانضمام الطلاب الجدد إلى الكلية، وأنه وكل الموجودين فخورين باستقبال دفعة جديدة داخل الكلية تحمل أفكاراً جديدة وتتطلع الكلية إلى مشاركاتهم داخلها وإثراءها بهذه الأفكار.





وأشار الدكتور صبحي شرف إلى أن الأسبوع التعريفي جاء في إطار تقديم صورة مبسطة ومختصرة عن كل ما يوجد بالكلية من مدرجات ومعامل وأعضاء تدريس وإدارات ونماذج للامتحانات، حتى تضع الكلية أمام طلابها الجدد الصورة واضحة، وخلال هذا الأسبوع اجتهد الجميع لتقديم ذلك في شكل مختصر ومبسط، وفي اليوم الأخير من الأسبوع التعريفي يجب أن نقدم لطلابنا الجدد بعض المواهب الشابة والفقرات الترفيهية كختام للأسبوع التعريفي.





بدأت فقرات الاحتفالية بفقرات غنائية للطلاب وأظهروا فيها مواهبهم الشابة والإبداعية والتي لاقت تصفيقاً وحضوراًً من الطلاب مما أضاف البهجة والسعادة للحفل، ثم استمع الطلاب للمواهب الشابة في الشعر والإلقاء والزجل، حيث تبارى الطلاب في إلقاء القصائد في حب مصر.



