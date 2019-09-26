المشدد 10 أعوام لـ3 ضباط مزيفين لسرقتهم المواطنين بالإكراه في العجوزة

وبدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة التحقيق مع 3 ضباط مزيفين وهم "فتحي. ر" 47 سنة، حداد، و"عرفة. ح" 30 سنة، سائق، و"إسلام. ج" 30 سنة، مقاول، انتحلوا صفة ضباط شرطة بمنطقة العجوزة، لسرقة المواطنين بالإكراه وتهديدهم بالسلاح، فيما وجهت النيابة تهمة السرقة وانتحال صفة ضباط شرطة.



وتعود بداية الواقعة، بتلقي قسم العجوزة عدة بلاغا من أحد المواطنين، حول قيام مجهولين ادعوا أنهم ضباط شرطة، بالاعتداء وتهديده بالقبض عليه ومساومته على مبلغ مالي، مقابل إطلاق سراحه وإدخاله سيارة عنوة عنه، وسرقته بالإكراه.



وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تبين أنهم كل من "فتحى. ر" 47 سنة، حداد مسلح، "عرفة. ح" 30 سنة، سائق، و"إسلام. ج" 30 سنة، مقاول، فتم ضبطهم، وتحرير المحضر اللازم.



وكانت عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح واستخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.



ونص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

