زيارة السيسي لـ"نيويورك".. تبرز رؤية مصر في مواجهة الإرهاب ودفع التنمية الاقتصادية

توالت ردود الأفعال، تزامنًا مع اختتام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، زيارته إلى نيويورك عقب المشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، مؤكدين أن الزيارة أثمرت بتعزيز فرص التعاون المشترك، فضلاً عن كشف أهمية رؤية مصر في حل قضيتي الإرهاب وتحقيق مصالح مصر، والترويج للتنمية الاقتصادية التي تحدث بها.

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وتصدرت المشاركة الفعالة لـ"الرئيس عبد الفتاح السيسي" ونشاطه الكثيف، خلال تواجده في العاصمة الأمريكية نيويورك، الصحف العالمية والعربية، لاسيما بعد نشاطه المكثف، إذ حرص على لقاء عدد من زعماء وقادة العالم؛ لتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، فضلاً عن تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك، وأهداف تحقيق التنمية المستدامة.

وشهد اليوم الرئاسي الثالث نشاطا مكثفا، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة التنمية المستدامة خلال فعاليات اليوم للدورة الـ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة واستعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية للتنمية. كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بنيويورك مع مارسيلو دى سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية. وألقى الرئيس السيسي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، حيث تناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

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وتطرق بيان مصر أيضًا إلى قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة الرئيس للعمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الأخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا.كما عقد الرئيس السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.

فرصة للاستثمار أمام مجتمع الأعمال المصري

وأكدت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تفتح السبل أمام مجتمع الأعمال المصري في التواصل مع نظرائهم من كافة الدول الأخرى، نظرًا لوجود معظم رؤساء العالم والوفود التابعة لهم، مما سيسهل فرص تعزيز التعاون مع عدد كبير من البلاد الأخرى على هامش زيارة الرئيس.

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وأوضحت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر تساهم في دعم وتعزيز مناخ الاستثمار حاليًا ومستقبلًا، والتأكيد على دعم القطاع الخاص لخطط الإصلاح المتبعة بمصر من قبل الحكومة والوزارات الاقتصادية، وذلك عقب عرض التطور الكبير الحادث بالاقتصاد المصري على مدار الفترة القليلة الماضية من خلال القرارات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي .

أهمية رؤية مصر في حل الإرهاب والتنمية

وعلق السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن طرح رؤية مصر في قضيتين أساسيتين أمام الأمم المتحدة، وهي الملكية الوطنية لحلول المشاكل المحلية في قضيتي الإرهاب والتنمية، مشددًا على أن الإرهاب يحتاج إلى تعاون دولي للقضاء عليه، موضحًا أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تقضي عليه بمفردها.

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وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن التنمية المستدامة لن تتحقق لكل دولة بمفردها وإنما تحتاج إلى تعاون دولي واستثمارات دولية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال كلمته على هامش في قمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، مشددًا على أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خطة وطنية تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تستند لمحرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري.

تحقيق مصالح مصر

ويرى السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أسفرت عن نتائج متميزة تصب في صالح تعظيم مصالح مصر الأمنية والاقتصادية والعسكرية، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس لم تقتصر فقط على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن شملت اجتماعات مع قادة دول العالم المشاركين في هذه الدورة ومنهم الرئيس الأمريكي والفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورئيس وزراء إيطاليا وكبار ممثلي الشركات الأمريكية غيرهم.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى إلى أن الرئيس السيسي يحرص في كل زياراته الخارجية على الترويج للاستثمار في مصر، وتحقيق مصالح مصر، والترويج للتنمية الاقتصادية التي تحدث في مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحظى بتقدير من كافة زعماء ورؤساء الدول الأفريقية، موضحًا أن الرئيس أكد في كل لقاءاته الدولية على أهمية الحلول الأفريقية في المشاكل الأفريقية، مشددا على أن مصر تتبوأ مكانة عظيمة في العالم بفضل سياسة السيسي الحكيمة، منوها بأن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة على أهمية التكاتف الدولي في إطار مكافحة الإرهاب والقضاء عليه كونه آفة تهدد استقرار الدول، مع ضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه الدول التي تستضيف الإرهابيين، متابعا أن السيسي أول رئيس عربي مسلم ينادي بتجديد الخطاب الديني، ومحاربة الفكر المتطرف.

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