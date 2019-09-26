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مالك الجزيري يغادر ثمن نهائي دورة اورليون الفرنسية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:42 م
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مالك الجزيري يغادر ثمن نهائي دورة اورليون الفرنسية
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مروى الجلاصي
 
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خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري (124 عالميا)، من الدور ثمن النهائي لدورة اورليون الفرنسية التي تقام من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري، والبالغة قيمة جوائزها 140 ألف دولار وذلك اثر خسارته امام الفرنسي غريغوار بارير (المصنف 89 عالميا) بنتيجة 3-6 و2-6.

وكان الجزيري الذي أعفي من خوض الدور الاول، فاز في الدور الثاني على النرويجي فيكتور دوراسوفيتش (المصنف 314 عالميا)، بنتيجة 1-6 و6-3 و6-2.

يذكر أن الجزيري كان خرج الاسبوع الماضي، من الدور ثمن النهائي ايضا لدورة غلاسكو الاسكتلندية عقب خسارته أمام الفرنسي الكسندر ميلر بنتيجة 6/3 و6/1.
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