باحث: العالم أجمع يلفظ الإخوان وينظر لإسطنبول كدولة داعمة للإرهاب

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قال الدكتور محمد ربيع، الباحث في الشئون الدولية والتركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتاد على مهاجمة الدول التي تبدأ في التنمية وتحاول أن تزدهر، مشددًا على أن أردوغان يدعم فقط جماعته، والمعارضة التركية وأنصار حزبه تحدثوا عن دعم "أردوغان" لفصيل معين، وهذا الفصيل تسبب في خسائر كبيرة لتركيا.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن خسارة تركيا رونقها الدولي ومكانتها الدولية، وأصبح الجميع ينظر لتركيا على أنها دولة راعية للإرهاب في ظل قيادة "أردوغان"، في ظل دعم "أردوغان" لجماعات إرهابية ودعمه لكثير من العنف في العالم، مشددًا على أن الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان" يتدخل الآن في الشأن الداخلي المصري بصورة سيئة للغاية، وهناك أمور يلقن فيها الكذب كما تفعل بعض القنوات الإخوانية، ويدعم بعض الفصائل على كذبهم لأهداف سياسية وأخرى اقتصادية يسعى لتحقيقها في مصر.



وتابع الباحث في الشئون الدولية والتركية، أن الهدف الرئيسي من دعم "أردوغان" للإخوان كان التمكن من مصر وتحقيق حلمه بالإمبراطورية العثمانية الزائف، ومحاولة السيطرة على الاقتصاد المصري كهدف أي مستعمر أخر، مشددًا على أن الإخوان لم يعد لهم شعبية في الوطن العربي الكامل، وجميع الدول العربية تلفظ الإخوان من خلال الانتخابات النزيهة التي تتم فيها، وجميع الوطن العربي يرى الإخوان فصيل يسعى إلى اغتصاب السلطة، وتدمير البلاد وبنية الوطن.

