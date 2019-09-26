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ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:31 م
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ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
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عروض أولاد رجب 26-9-2019

تواصل سلاسل محلات اولاد رجب تقديم الكثير من العروض والتخفيضات على الكثير من المنتجات التى تهم المواطن والتى تشهد اقبال كبير من المستهلك وتعتمد سلاسل محلات اولاد رجب في طرح العروض والتخفيضات على جذب شريحة كبيرة من المستهلكين نظرا للمنافسة الشرسة بين المتاجر والسلاسل التجارية وننشر فيما يلي كتالوج عروض اولاد رجب خلال شهر سبتمبر وجاءت على النحو التالي:

عروض اولاد رجب على المنتجات الغذائية والالبان
وتضمنت تخفيضات أولاد رجب  ما يلي:
المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات
 فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا
 لبنيتا زبادي فراولة او خوخ 
 جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث 
 جبنة بريزيدون انواع 

ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
ننشر عروض اولاد رجب سبتمبر 2019
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