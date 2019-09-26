حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بمركز سمالوط بالمنيا

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واصلت الوحدة المحلية لمركز سما لوط بالمنيا، جهودها في رفع المخلفات وإزالة التعديات على حرم الطرق، حيث نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



من جانبه تابع مدحت القاضي رئيس المركز، أعمال الحملة المكبره لنظافة وتسوية الشوارع والميادين، وتم رفع المخلفات الصلبة والقمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، مشيراُ الى أن الوحدة المحلية تجرى متابعة مستمرة لحالة النظافة العامة للقرى التابعة للمركز، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

مكتب اعلام محافظة المنيا



وتواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، جهودها فى إزالة التعديات بالبناء على الأرض الزراعية ورفع الاشغالات بالمركز، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام.



قال اسماعيل الفحام رئيس المركز،إن الحملة أسفرت عن إزالة حالة تعدى على مساحة 18 سهم بحوض الجزاربالمدينة، وإزالة حالة تعدى على أرض أملاك دولة على مساحة (400م2) مبانى بقرية صندفا،وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الامر للجهات المختصة لاتخاذ مايلزم حيال المخالفين.



وأضاف رئيس المركز،ان الوحدة المحلية لاتألو جهدًا فى ضبط ووقف حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الشعب أوالدولة.



وتواصل الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، جهودها في رفع المخلفات وإزالة التعديات على حرم الطرق من خلال حملة نظافة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن رفع 390 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي، بالإضافة لتنفيذ أعمال التشجير ودهان الأرصفة، وإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة على الطرق العامة، وذلك لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على مداخل الوحدات القروية.