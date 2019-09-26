تعرف على خليفة طه إسماعيل في لجنة التخطيط بالأهلي

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يكثف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف على ملف كرة القدم، من بحثه عن بديل للدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بعد تقدمه رسميا بالاستقالة.



ويدرس الأهلي حسم هذا الأمر خلال الساعات القادمة، خاصة بعد ترشيح عدة أسماء للعمل ضمن اللجنة بعد استقالة الشيخ طه.



وقد يقتصر الاختيار على تواجد عضو فقط دون أن يكون هناك رئيس اللجنة، خاصة بعد تردد بعض الأحاديث عن تواجد محمود الخطيب في اللجنة بجانب زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي الللجنة، دون إضافة عضو أخر.



ورشح البعض محسن صالح نجم الأهلي الأسبق ومدرب المنتخب الأسبق، للانضمام للجنة، نظرا لخبراته الطويلة في الملاعب.



ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي الشكر للدكتور طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير مساء أمس عن عدم الأاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات القلعة الحمراء في إحدى القنوات الرياضية.







وأكد رئيس الأهلي على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت.







في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة وقال إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة وأنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أى ملف وفي أى وقت.







أما الاعتذار عن العمل باللجنة قال إنه جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها أوالتعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها.







وأشار الدكتور طه إسماعيل إلى أنه لم يكن يتمنى الابتعاد عن عمله باللجنة، وبذل جهودًا كبيرة مع المسئولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا باستمراره وتحليله لمباريات الأهلي وهو ما يتعارض مع قرار النادي.







وأضاف أن هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة وحاولا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الالتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين واجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف لكن للأسف لم يحدث.







وكشف عن أنه تم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان آخرها خلال 48 ساعة الماضية لكن القناة جددت رفضها وتمسكت بوجوده في الاستوديوهات التحليلية لمباريات الأهلي وبالتالي تم حسم الأمر وأبلغ محمود الخطيب بذلك وأنه سيظل تحت أمر النادي في أى وقت.