أستاذ تاريخ معاصر: الكذب والشائعات أسلوب الإخوان منذ 1928

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قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن المعركة بين مصر وأعدائها أصبحت أكثر حدة، والهجمة شرسة من جماعة الإخوان، وأعداء مصر.



وأشار "شقرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر بعد 30 يوينو تسير بخطوات ثابتة، والإنجازات التي ينفذها الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة، وتحدي الشعب المصري لصعوبة الظروف الاقتصادية واضح، وكذلك التفافه حول رئيسه واضح.



وأكد أن نشر الشائعات والأكاذيب يعد أسلوب قديم لجماعة الإخوان المسلمين منذ 1928، حيث ادعت الجماعة منذ نشأتها أنها جماعة دعوية، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما، منوها بأن الإخوان استخدموا الكذب كوسيلة لتشوية الحركات السياسية الموجودة في مصر، مثل حزب الوفد، ومصر الفتاة.



ولفت إلى أن وجود مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت الإخوان على نشر أكاذيبهم بصورة أكبر، حيث إن الإخوان يدعون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، وأن أكثر قربا إلى الله، وهذا ما يجعلهم يحقرون أي محاور لهم، حيث كانوا يرون الرئيس الراحل عبد الناصر كافر، وشيطان، وعلماني، ويستهدف هدم الدولة المصرية لبناء السد العالي.



وأكد أن جماعة الإخوان تعيد استخدام أسلوبها في نشر الكذب والشائعات من جديد الآن، حيث ينشرون ادعاءات في منتهى الحقارة، فهو أسلوب سيىء للغاية لهدم الدولة المصرية، منوها بأن الشباب المصري بدأ يعي مؤامرات الإخوان، وقناة الجزيرة