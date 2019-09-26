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منذ بداية شهر سبتمبر.. تسجيل 114 مخالفة إقتصادية بالمنستير

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:32 م
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منذ بداية شهر سبتمبر.. تسجيل 114 مخالفة إقتصادية بالمنستير
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مروى الجلاصي
 
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سجّلت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير 114 مخالفة اقتصادية منذ بداية سبتمبر الجاري الى يوم 22 من ذات الشهر، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي.

وتعلّقت 44 مخالفة إقصادية بالفوترة و11 مخالفة بالترفيع في الأسعار، و31 مخالفة اقتصادية ذات علاقة بالمواد المدرسية، وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال ذات الفترة، 7200 علبة سجائر من بينها 6500 علبة محلية و12 كلغ من مادة المعسل، مع اقتراح سحب رخصتي بيع التبغ، حسب ما بيّنه المثلوثي خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية الذي عقد أمس بمقر الولاية.

وسجلت الأسواق في ولاية المنستير، إستقرارا في التزوّد وفي أسعار اللحوم البيضاء كالدجاج الجاهز للطبخ، وحافظ البيض على نفس الأسعار المتداولة في فصل الصيف، وفق المثلوثي الذي اشار إلى تسجيل ارتفاع في أسعار بعض الخضر والغلال في سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، على غرار مادة البطاطا التي يتم أسبوعيا ضخّ كمية 50 طنّا منها لتعديل الأسواق بالجهة.
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