"شوقي" وكيلا لـ"الدراسات العليا" و"يونس" لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق



وقدم د. عثمان شعلان رئيس الجامعة التهنئة للجميع بهذه المناسبة التي جاءت تتويجا لسنوات من الجهد قائلا " من حسن الطالع أن هذا اليوم يواكب الاحتفال العالمي بالصيادلة، ودعا الخريجين للمشاركة بقوة في كافة المبادرات الصحية والقوافل الطبية، وإلي مواصلة البحث والدراسة لمواكبة التطور في سوق العمل.



وهنأ د، ممدوح غراب الخريجين موضحا أن مهنة الصيدلة في مصر تشهد حاليا اختلافا جوهريا حيث إنشاء الهيئة المصرية للأدوية ومنح كافة صلاحيات وزارة الصحة إلي رئيس الهيئة وتعد خطوة جادة علي الطريق الصحيح من أجل تطوير مهنة الصيدلة مؤكدا علي ضرورة تسلح الصيدلي بالأخلاق وحسن معاملة الجمهور.



وفي نفس السياق، وعد د. ماهر الدمياطي بزيارة نقابة الصيادلة واللقاء بالخريجين لتقديم شرحا وافيا للائحة الجديدة للتعليم الصيدلي مشيرا إلي أن العلم هو سلاح الصيدلي في جميع التخصصات وهنأ الخريجين وذويهم.



وقام د. عصام أبو الفتوح قراءة قسم الصيدلي وردده الخريجين مشيرا إلي أن نقابة الصيادلة تفتح أبوابها لاستقبالكم.

ومن جانبها أعربت د. غادة شاكر عن سعادتها بمشاركة هذه القامات في احتفالنا اليوم بأبنائنا خريجي الدفعة 41.

وبدوره، هنأ د. محمد بركة عميد الكلية السابق الخريجين وذويهم مشيرا إلي الصيدلى هو خبير الدواء الاول،و هو المستشار الطبى المجانى للأسره المصرية...، وهو المساعد المخلص لجيرانه وأهله فى كل المناسبات.... واليوم هو يوم الصيدلى العالمى فكل عام وصيادلة مصر بخير...موجها النصيحة لأبنائه بضرورة التواصل مع الكلية لنقل خبراتهم في سوق العمل لزملائهم الطلاب. وأن يجعلوا للوطن وأهله نصيبا من الجهد فهو يستحق منا الكثير، فنحن جميعا ننتمي لمصر وطننا الذي نحبه.

ومن جانبها أعربت د. غادة شاكر عن سعادتها بمشاركة هذه القامات في احتفالنا اليوم بأبنائنا خريجي الدفعة 41. وقام د. عصام أبو الفتوح قراءة قسم الصيدلي وردده الخريجين مشيرا إلي أن نقابة الصيادلة تفتح أبوابها لاستقبالكم.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة 41 صيدلة 2018 2019 التي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة بحضور د.ممدوح غراب محافظ الشرقية، ود. ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة الأسبق، ود. مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،و د. نهلة الجمال المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. غادة شاكر عميد الكلية ود. محمد بركة عميد كلية الصيدلة السابق، ود. هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ود.محي حافظ رئيس مجلس إدارة شركة بيونير، ود. عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، ووكلاء الكلية وعدد من الشخصيات العامة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة وممثلي شركات الدواء ونقابة صيادلة الشرقية، وأولياء أمور الخريجين. حيث قام رئيس الجامعة بتكريم العشرة الأوائل من الخريجين وإهداء دروع الحفل للحضور.