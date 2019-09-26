"انتهز غياب والدته".. انتحار طالب شنقا داخل غرفته بالقصير



تم العثور على هذه القطع داخل أمتعة أحد المسافرين، الذي اشتبهت فيه وحدة مباحث ميناء الغردقة التي قامت بتفتيش أمتعته بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.



وتبين من التحقيقات أنه تم العثور على عدد من القطع التي اشتبه في أثريتها، حيث تم على الفور تشكيل لجنة أثرية برئاسة حجازي على عباس المشرف على الوحدات الأثرية بالغردقة والبحر الأحمر، والتي بدورها أقرت أثرية ١١ قطعة، تضم دنانير تحمل اسم الملك الكامل، وترجع إلى العصر العباسي والأيوبي، بالإضافة إلى أجزاء من سرج خيل يرجع لعصر أسرة محمد على باشا.



وتمت مصادرة تلك القطع لصالح وزارة الآثار طبقًا للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة.

في ظروف غامضة لقي شاب مشنوقا داخل غرفة منزله بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، حيث تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار شاب مشنوقا داخل منزل أسرته بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.وعلى الفور كلف مدير أمن البحر الأحمر وحدة مباحث المديرية والأجهزة الأمنية سرعة الانتقال لموقع الحادث، وتم العثور على جثة شاب "طالب في الصف الثاني الثانوي التجاري"، مشنوقا داخل غرفته بشقة بمدينة القصير، وبإجراء التحريات، تبين أن الطالب أقبل على الانتحار، وانتهز فرصة غياب والدته عن المنزل، وقام بشنق نفسه داخل غرفته، وتم العثور على الجثة وحول رقبته حبل.تم تحرير محضر بالواقعة وتكليف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وفي سياق آخر احبطت الوحدة الأثرية بميناء الغردقة البحري، بالتعاون مع وحدة مباحث الميناء محاولة تهريب 11 قطعة أثرية قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد مع أحد الركاب.