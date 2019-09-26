رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح مهرجان الخيول العربية ببلبيس





كما شهد الحفل اللواء حسين الجندي، السكرتير العام لمحافظ الشرقية، والسكرتير العام والمساعد، ورئيس مركز مدينة بلبيس، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وعدد ضخم من أصحاب المزارع والمربيين للخيول العربية الأصيلة، وكذلك المهتمين بالخيول العربية من مختلف محافظات الجمهورية وبصفة خاصة مطروح، والسلوم، وسيناء.



وتتضمن فقرات الحفل طابور عرض قدمته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وفقرة فنية مقدمة من طالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق كما تقدم مديرية الشباب والرياضة عرضا للفنون الشعبية، بالإضافة الي عرض للخيول وأحسن الرقصات على موسيقي وانغام المزمار والطبل البلدي والأغاني الوطنية.



وعلى هامش المهرجان افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق معرض المنتجات التراثية للمحافظة.



كما شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم في احتفال كلية الهندسة والعلوم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبدأ بكلية العلوم وكان في استقبله د. محمد العراقي عميد كلية العلوم،ود. جمال عنان وكيل الكليه لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ود.محمد حسن شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.كرم طلعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا حيث التقي مجلس الكلية ثم الطلاب وتفقد معسكر الأنشطة الطلابية. وتابع جولته بتفقد معسكر الأنشطة الطلابية بكلية الهندسة وكان في استقباله د. هشام فوزي القائم بأعمال عميد الكلية، ود. صبري أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. محمد سعد متبولي عبد الكريم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وخلال لقائه بالطلاب شدد علي ضرورة الانضباط والحرص علي المحاضرات وأهمية استثمار الوقت والمشاركة في الأنشطة الطلابية وقال... " كن واثقا بنفسك وبقدراتك. وكن متميزا، فسوق العمل يحتاج إلي المتميزين، والتمييز يبدأ من المحاضرة، فأنتم بناة بناة الوطن.



فيما طالب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق خريجي الدفعة 41 بكلية الصيدلة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة والبحث المتواصل في مجالات الصيدلة المختلفة، وقال أنتم أصحاب مستقبل واعد ودفعة محظوظة ومصرنا الغالية تنتظر منكم مزيد من الجهد والعرق والعطاء المتواصل لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة 41 صيدلة 2018 2019 التي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة بحضور د.ممدوح غراب محافظ الشرقية، ود. ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة الأسبق، ود. مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،و د. نهلة الجمال المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. غادة شاكر عميد الكلية ود. محمد بركة عميد كلية الصيدلة السابق، ود. هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ود.محي حافظ رئيس مجلس إدارة شركة بيونير، ود. عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، ووكلاء الكلية وعدد من الشخصيات العامة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة وممثلي شركات الدواء ونقابة صيادلة الشرقية، وأولياء أمور الخريجين. حيث قام رئيس الجامعة بتكريم العشرة الأوائل من الخريجين وإهداء دروع الحفل للحضور.



وقدم د. عثمان شعلان رئيس الجامعة التهنئة للجميع بهذه المناسبة التي جاءت تتويجا لسنوات من الجهد قائلا " من حسن الطالع أن هذا اليوم يواكب الاحتفال العالمي بالصيادلة، ودعا الخريجين للمشاركة بقوة في كافة المبادرات الصحية والقوافل الطبية، وإلي مواصلة البحث والدراسة لمواكبة التطور في سوق العمل.





وهنأ د، ممدوح غراب الخريجين موضحا أن مهنة الصيدلة في مصر تشهد حاليا اختلافا جوهريا حيث إنشاء الهيئة المصرية للأدوية ومنح كافة صلاحيات وزارة الصحة إلي رئيس الهيئة وتعد خطوة جادة علي الطريق الصحيح من أجل تطوير مهنة الصيدلة مؤكدا علي ضرورة تسلح الصيدلي بالأخلاق وحسن معاملة الجمهور.







وفي نفس السياق، وعد د. ماهر الدمياطي بزيارة نقابة الصيادلة واللقاء بالخريجين لتقديم شرحا وافيا للائحة الجديدة للتعليم الصيدلي مشيرا إلي أن العلم هو سلاح الصيدلي في جميع التخصصات وهنأ الخريجين وذويهم.

وقام د. عصام أبو الفتوح قراءة قسم الصيدلي وردده الخريجين مشيرا إلي أن نقابة الصيادلة تفتح أبوابها لاستقبالكم.



ومن جانبها أعربت د. غادة شاكر عن سعادتها بمشاركة هذه القامات في احتفالنا اليوم بأبنائنا خريجي الدفعة 41.



وبدوره، هنأ د. محمد بركة عميد الكلية السابق الخريجين وذويهم مشيرا إلي الصيدلى هو خبير الدواء الاول،و هو المستشار الطبى المجانى للأسره المصرية...، وهو المساعد المخلص لجيرانه وأهله فى كل المناسبات.... واليوم هو يوم الصيدلى العالمى فكل عام وصيادلة مصر بخير...موجها النصيحة لأبنائه بضرورة التواصل مع الكلية لنقل خبراتهم في سوق العمل لزملائهم الطلاب. وأن يجعلوا للوطن وأهله نصيبا من الجهد فهو يستحق منا الكثير، فنحن جميعا ننتمي لمصر وطننا الذي نحبه.



شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، تحت رعاية د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، حفل افتتاح فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الرابع والعشرون، والذي يقام لمدة يومين بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.