باحث في الشؤن الإسلامية: أيمن نور متلون.. ولهذا هرب إلى تركيا

Advertisements

عقب ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، على التسريب الصوتي الأخير للهارب أيمن نور يتحدث فيه عن إمكانية عودته لمصر، مشيرا إلى أن أيمن نور شخصية متلونة، ويستخدم جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة في ذات الوقت تستخدمه.



وأشار "فرغلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن أيمن نور عاشق للسلطة والظهور، وأن يكون له دورا، وعندما لم يجد ذلك هرب إلى تركيا ليبحث عن دور جديد، وهو أن يكون معارضا، أو ثوريا، ووجد أن الإخوان يمكن أن يقدمون له الدعم، فاطلق قناة الشرق.



وأضاف أن هناك قوى إقليمية ومنها تركيا تستخدم جماعة الإخوان وأيمن نور معا لتحقيق أغراضهم، فضلا عن شخصيات أخرى، وذلك بهدف تنفيذ المشروع التركي داخل المنطقة، حيث نرى تركيا تعمل مع الجانب الإيراني فترة، ومع الجانب الإسرائيلي.



ولفت إلى أن جماعة الإخوان لها علاقة بإيران، وكذلك تعمل على أرض تركيا، منوها بأن مصر هى الجائزة هى الثقل هى الدولة الوحيدة التي ستكون عقبة في وجه كل مشروعات التمدد في المنطقة، مضيفا أن أردوغان يعتبر أن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة هو مشروع مضاد تماما لمشروع التمدد التركي.



ونوه الباحث في الشئون الإسلامية، أن جماعة الإخوان تعمل على أكثر من محور في وقت واحد، منهم جانب التمويل، والعمل على استقطاب عناصر جديدة.