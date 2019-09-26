أردوغان مدافعًا عن إيران: اتهام طهران بالوقوف وراء هجوم أرامكو أمر غير صائب

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إيران بعد اجماع على اتهامها في الهجوم الذي وقع يوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين سعوديتين تابعتين لشركة "أرامكو".

وقال أردوغان في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بثت الأربعاء: "لا أعتقد أن اتهام إيران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة أمر صائب".

وأضاف "الأدلة المتوفرة حاليا لا تشير بالضرورة إلى مسؤولية إيران عن الهجوم"، وفق ما نقلت "رويترز".

وانتقد الرئيس التركي من جهة أخرى العقوبات الأميركية على إيران، معتبرا أنها "لم تحل أبدا أي مشكلة".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي لتعارض إجماع المجتمع الدولي والذي حمّل إيران المسؤولية عن هجوم "أرامكو"، بالتزامن مع مشاركة محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى في التحقيقات المرتبطة بالعمل الإرهابي.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأربعاء، خلال حديثه في حلقة نقاشية لـ"متحدون ضد إيران" في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة: "سنرى ما ستظهره النتائج. نعرف على وجه اليقين أن الطائرات بدون طيار والقذائف إيرانية الصنع، ونعلم أنها أُطلقت من الشمال".

وأوضح الجبير: "نحن نتشاور مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الخيارات والخطوات التالية. وبعد الانتهاء من التحقيقات سنقرر كيف سنتحرك دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا. هذا السلوك غير مقبول".

وأشار الجبير إلى البيان الذي أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وحملت فيه مسؤولية الهجوم على منشآت أرامكو لإيران، ووصفه بأنه "قوي للغاية، ولم نفاجأ به".

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص في 14 سبتمبر الجاري، إلا أن السعودية عرضت أدلة تثبت ضلوع إيران في الهجوم.





نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطّلعة على عمليات شركة أرامكو، أن السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميًّا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقالت المصادر، إن إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص، يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميًّا، وحوالي 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليًا.

وخلال الأسبوع الماضي، نقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بشرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للمواطنين والمواطنات ومحبي هذه الدولة بعودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل الساعة 3 و43 دقيقة، جراء العمل التخريبي السافر على منشأتَي النفط في بقيق وخريص التابعتيْن لشركة أرامكو السعودية يوم السبت قبل الماضي.