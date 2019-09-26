السجن سنة لعامل زور توكيلات رسمية بالعاشر من رمضان

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل، بالسجن سنة لقيامه بالاشتراك في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.



وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.



تعود أحداث القضية رقم 1884 لسنة 2009 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "حميدة ح إ" 32 سنة، ربة منزل، مقيمة ببلبيس، بأنها اشترت قطعة أرض بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من المدعو "محمد خ ر ع" عامل، مقيم بالبحيرة، ودفعت 90 ألف جنيه قيمتها، لكنها اكتشفت أن التوكيلات التي قدمها لها البائع مزورة.



وتبين قيام المتهم بالاشتراك مع موظف عمومي حسن النية، وهو مأمور التوثيق بمكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، في تزوير توكيلين رسميين تثبت على خلاف الحقيقة ملكيته للأرض، وتم ضبطه وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.





وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض علي تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد؛ وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة السيارات من المواطنين تحت تهديد السلاح، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة أبوحماد من أحد المواطنين، بقيام عدد من الأشخاص مجهولين، باعتراض طريقه وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح.



وبتشكيل فريق البحث الجنائي برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث، وبإشراف العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية قيام كلًا من: "محمود.ف.ف" 34 عامًا، وشهرته مشرط مقيم الزقازيق، و"يسري.م.م" 30 عامًا، و"أحمد.ك.ع" 28 عامًا، و" محمد.م" 28 عامًا، مقيم أبوصوير و"هاني.إ.أ" 43 عامًا، مقيم أبوحماد، و"أحمد.ن س"25 عامًا، مقيم منيا القمح، و"محمد.ع.ع" 32 عامًا، مقيم مركز الزقازيق، جميعهم لهم كروت معلومات جنائية، وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من مستقليها تحت تهديد السلاح.



وتمكن فريق البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام، بقيادة اللواء ماجد الأشقر، مدير فرع الأمن العام بالشرقية، من ضبط المتهمين، وتبين إرتكابها 4 وقائع سرقة سيارات تحت تهديد السلاح من أبوحماد والهرم بالجيزة، وسيارتين من الساحل بالقاهرة،وجرى تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.



وقررت محكمة جنح مستأنف ههيا بالشرقية، اليوم الخميس، تجديد حبس ربة منزل وشقيقها ووالدهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في قتل "سلفتة" المتهمة بعزبة "الجويني" التابعة لدائرة المركز.