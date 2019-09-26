زلزال يضرب تركيا بقوة 5.8 (فيديو)

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة ضرب غرب تركيا، اليوم الخميس.





ووفقًا لموقع Volcanoes Discovery، فقد وقع الزلزال في الساعة 10:59 بالتوقيت العالمي (11:59 بتوقيت جرينتش). كان عمق الزلزال 10 كيلومترات، أو حوالي 6 أميال.





ووحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الروسية، أن الهزة وقعت على بعد 64 كيلومتراً إلى الغرب من اسطنبول و 36 كيلومترًا جنوب غرب بويوكيسكمي، و 24 كيلومتراً جنوب سيليفري، مضيفًا، أنه كان عمق الزلزال 12 كيلومترا، أو 7 أميال.





لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.





ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن الهزة على الإنترنت.





شارك مستخدمو الإنترنت أيضًا خريطة للمنازل الآمنة والملاجئ في حالة حدوث زلزال في اسطنبول.





وتقول التقارير، إنه تم إجلاء بعض المدارس والشركات في اسطنبول لأسباب تتعلق بالسلامة.





تقع تركيا في منطقة نشطة زلزاليًا وغالبًا ما تعاني من زلازل قوية. وحدثت الهزة الأخيرة التي بلغت قوتها 5.8 درجة في البلاد في أغسطس، ولم تترك أية إصابات.





وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل، إن زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا الخميس، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.





ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة أثناء الزلزال، في حين هرع العديد من العاملين والسكان في البنايات المرتفعة إلى الشوارع خوفا على حياتهم.





ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كيلومترات.





وكتب أكرم إمام أغلو، رئيس بلدية إسطنبول على حسابه في تويتر قائلا إنه لم يتلق تقارير بعد عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.





وفي عام 1999 ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة مدينة أزمير على مسافة 90 كيلومترا جنوب شرقي إسطنبول، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألفشخص.





كما ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت 14 سبتمبر، ولاية جانقيري شمالي تركيا.





وذكر بيان على الموقع الرسمي لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” أن الزلزال وقع في قضاء تشركس، عند الساعة 22.03 من مساء السبت.

وأشار البيان إلى أن الزلزال -وهو الرابع اليوم- وقع على عمق 10.25 كم تحت سطح الأرض.