انطلاقه قوية لمنصة watch it قبل نهاية 2019 بعد حصولها على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال (فيديو)

تستعد منصة watch it الرقمية لأقوى انطلاقة بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصريا لأربعة مواسم متوالية.

أهم المسلسلات العربية

وكانت منصة watch it قد حصلت على الحقوق الرقمية لأهم وأفضل عمال الدراما مثل: (كلبش 3 وزلزال وبدل الحدوتة تلاتة)، وامتد ليشمل روائع الدراما المصرية بعد الحصول على الحقوق الرقمية حصريا لمكتبة التلفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الأعلامى مثل مسلسلات (رأفت الهجان، ليالي الحلمية، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، أرابيسك، حديث الصباح والمساء) وغيرها، كما بدأت المنصة بعرض إنتاج ٢٠١٩ بشكل حصري مثل مسلسلات (بحر، وقيد عائلي، ونصيبي وقسمتك الجزء الثالث).

أشهر المسرحيات

وأضافت منصة watch it باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل (سيدتي الجميلة، موسيقى في الحي الشرقي، هاللو شلبي) اضافة الى مسرحيات حديثة مثل (الملك لير)، وتستعد المنصة لطرح مجوعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض في خطوة غير مسبوقة بالعالم العربي، تمهيداً لعرض الإنتاجات الخاصة بالمنصة.

أفضل وأهم البرامج

وعلى صعيد البرامج التلفزيونية الأكثر نجاحا، استحدثت watch it اقسما لمتابعة حلقات انجح البرامج التلفزيونية حصريا مثل (صاحبة السعادة) تقديم إسعاد يونس، (معكم) منى الشاذلي، (أنا وبنتي) تقديم شريف منير و(سهرانين) تقديم أمير كرارة و(ميس اندرستاند) تقديم شيماء سيف، (أنا وأنا) تقديم سمر يسري، (رحلة حياة) تقديم مصطفى حسني، (باب رزق) تقديم يسري الفخراني، (اسم من مصر) تقديم جورج قرداحي، (ورطة إنسانية) بمواسمه الثلاثة.

يذكر أن منصة watch it قامت مؤخرا بعمل تأمين شامل للمنصة بعدما تعرضت لمحاولات من بعض القراصنة لكسر امن المنصة وذلك فى الأيام الأولى للانطلاق التجريبي فى مايو الماضى.

وفى اطار استخدام احدث التكنولوجيات، بدأت منصة watch it توفير خدمة المشاهدة بتقنية Ultra HD – 4k ويمكن حاليا مشاهدة بعض الأفلام بنفس التقنية مثل فيلم "واحد صفر"، وفيلم " حب البنات".

وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدى والألكترونى المختلفة سنوية والسنوية عبر وسائل الدفع الالكتروني باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الالكترونية أو نقداً عن طريق خدمات شبكة فوري.