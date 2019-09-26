غارة جوية أمريكية تقتل 27 مسلحًا من طالبان في شرق أفغانستان

ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، أن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في إقليم غزني بجنوب شرق أفغانستان، مما أدى إلى مقتل 27 مسلحاً على الأقل، وتدمير مجمعين تابعين لطالبان.

ونقلت الوكالة، اليوم الخميس عن فيلق "الرعد 203" التابع للجيش الأفغاني قوله في بيان له، إن القوات الأمريكية شنت الغارات الجوية في مناطق ديه ياك وأندار وقاراباج، ومنطقة أسفندي الواقعة على أطراف مدينة غزني.

وأضاف البيان، أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 27 من عناصر طالبان وإصابة مسلح آخر.

ولم تعلق جماعة طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.



