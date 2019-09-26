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بيان هام من وزارة الداخلية للمواطنين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:20 م
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بيان هام من وزارة الداخلية للمواطنين
وزارة الداخلية - أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين الالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون.

وأكدت، أنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.

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وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (146) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 
وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم  حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (257) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
 
وكما يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.
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