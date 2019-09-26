ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"LiveMaps" ابتكار جديد من فيسبوك يعتمد على بيانات المستخدمين لتطوير عالم افتراضي متكامل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:16 م
Advertisements
LiveMaps ابتكار جديد من فيسبوك يعتمد على بيانات المستخدمين لتطوير عالم افتراضي متكامل
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

كشفت شركة فيسبوك عن فكرة مبتكرة لتطوير عالم افتراضي متكامل، يحمل اسم خرائط LiveMaps، تجعل عالمنا الحقيقي أكثر ثراء بالمعلومات.

وقالت فيسبوك، إن ذلك يأتي من خلال تجهيز طبقة افتراضية من المعلومات يتم وضعها فوق العالم الحقيقي تجعلك قادرًا على الحصول على مزيد من البيانات بشأن ما حولك عند استخدامك لهاتفك أو نظارته المستقبلية للـAR.

وأشارت الشركة إلى أن فيسبوك سيستخدم البيانات الخاصة بملايين الصور، والفيديوهات التي يقوم أكثر من ملياري مستخدم من مستخدميه بمشاركتها عبر حساباتهم الشخصية، وذلك من خلال البيانات الجغرافية المخزنة داخل البيانات المتضمنة داخل تلك المواد المصورة.

وسيقوم بعد ذلك فيسبوك بوضع تلك البيانات في صورة طبقة إضافية افتراضية فوق العالم الحقيقي، وبالتالي عندما تتواجد في تلك الأماكن تحصل على محتوى بصري ثري يمدك بالمعلومات عن ما حولك.

كما أوضحت الشركة، في مؤتمرها السنوي السادس الخاص بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز OC6، أن هذه القاعدة المعلوماتية العملاقة التي يسعى نحو بنائها الآن ستعتبر هي عصب نظارتها للواقع المعزز والتي تعمل على تطوير عدة نماذج لها، دون الإدلاء بأي معلومات حول موعد طرحها رسميًّا بالأسواق.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: فيسبوك عالم افتراضي تقنيات الواقع الافتراضي الواقع المعزز العالم الحقيقي البيانات الجغرافية LiveMaps
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status