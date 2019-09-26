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رينيه فايلر يستلم "مفاتيح" الفوز على الإنتاج الحربي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:44 م
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رينيه فايلر يستلم مفاتيح الفوز على الإنتاج الحربي
رينيه فايلر
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محمد الصو
 
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استلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا مفصلا وشرائط فيديو خاصة لمباراة الانتاج الحربي وإف سى مصر فى الجولة الأولى، بالدوري العام.

وطلب فايلر التجهيز لموقعة الانتاج الحربي في المواجهة التي تجمعهما بالجولة الثانية من مسابقة الدوري العام، بعد مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.


وكان فايلر كلف أحمد سليمان محلل الأداء؛ بتقديم تقرير شامل عن فريق الإنتاج الحربي؛ قبل مواجهته بالجولة الثانية من الدوري.


ويأتي طلب فايلر من أجل تحديد نقاط القوة والضعف؛ وطريقة لعب الإنتاج لوضع خطته المناسبة وتجهيز لاعبيه قبل المواجهة المقبلة بالبطولة المحلية.


ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت المقبل؛ على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ علما بأن مباراة الذهاب انتهت في غينيا؛ للمارد الأحمر بهدفين دون رد.


واستهل الأهلي مشواره ببطولة الدوري العام؛ بالفوز على سموحة بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب برح العرب بالإسكندرية؛ بالجولة الأولى للمسابقة المحلية.


ويلتقي الأهلي أمام الانتاج الحربي؛ يوم 2 من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.


ويسعى فايلر لمواصلة مشواره المميز مع الأهلي؛ بعدما حقق 3 انتصارات متتالية عقب توليه القيادة الفنية خلفا للأوروحوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق؛ والذي تم إقالته بسبب النتائج السلبية.


وسجل فايلر أول بطولاته مع الأهلي بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك؛ بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين الجمعة الماضية.

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