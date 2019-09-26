ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الإمارات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الإمارات
اسعار الذهب اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

 

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب"عيار18"،133.76درهم ، والذهب "عيار21"، 156.05درهم ، وسعر "عيار24"178.34 درهم .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.17 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الإمارات

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

عيار الذهب

48.55$

178.34

 اسعار الذهب عيار 24

44.51$

163.48

سعر الذهب عيار 22

42.84$

156.05

اسعار الذهب عيار 21

36.66$

133.76

اسعار الذهب عيار 18

28.51$

104.03

سعر الذهب عيار 14

24.44$

89.17

سعر الذهب عيار 12

1.520$

5.546

اسعار أوقية الذهب

341.61$

1.248

اسعار جنيه الذهب

48.801$

178.340

اسعار كيلو الذهب

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الامارات 


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

103.66

133.28

155.49

162.90

177.70

25 سبتمبر

105.66

135.85

158.49

166.04

181.13

24 سبتمبر

105.01

134.44

157.51

165.01

180.01

23 سبتمبر

104.56

134.44

156.84

164.31

179.25

22 سبتمبر

104.27

134.06

156.84

164.31

176.25

21 سبتمبر
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى الامارات سعر الذهب فى الامارت الدهب فى الامارات اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى الإمارات اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الامارات اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status