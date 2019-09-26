اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الإمارات
وسجلت اسعار الذهب"عيار18"،133.76درهم ، والذهب "عيار21"، 156.05درهم ، وسعر "عيار24"178.34 درهم .
اسعار الذهب
اليوم الخميس 26-9-2019 في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
48.55$
|
178.34
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.51$
|
163.48
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.84$
|
156.05
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.66$
|
133.76
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.51$
|
104.03
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.44$
|
89.17
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.520$
|
5.546
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.61$
|
1.248
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.801$
|
178.340
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
103.66
|
133.28
|
155.49
|
162.90
|
177.70
|
25 سبتمبر
|
105.66
|
135.85
|
158.49
|
166.04
|
181.13
|
24 سبتمبر
|
105.01
|
134.44
|
157.51
|
165.01
|
180.01
|
23 سبتمبر
|
104.56
|
134.44
|
156.84
|
164.31
|
179.25
|
22 سبتمبر
|
104.27
|
134.06
|
156.84
|
164.31
|
176.25
|
21 سبتمبر
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