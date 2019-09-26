الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية في تونس تعلن موعد الجولة الثانية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها تقترب من تحديد موعد 13 أكتوبر 2019 موعدا للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسك، أعلن في وقت سابق، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية، أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا يوم 13 أكتوبر.

وأضاف أن الهيئة تلقت رسميا محضري طعن في أحكام ابتدائية تتعلق بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن الطعنين تقدّم بهما المرشحان حاتم بولبيار وناجي جلول.

يذكر أن القضاء التونسي رفض الاثنين الماضي، كل الطعون المقدّمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، مؤكّداً بذلك أنّ الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.

ولا تزال أمام المرشحين الستّة الذين تقدّموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 الجاري لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدّم أي منهم باستئناف فإنّ الدورة الثانية ستجري في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

يشار إلى أن المرشح قيس سعيّد حل أولاً بـ 18,4 في المئة من الأصوات أمام منافسه نبيل القروي الذي حصل على 15,58 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى.