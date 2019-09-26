نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح ثلاثة مدارس جديدة بمركز أبوصوير

المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة، والسيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والدكتور خالد خلف قبيص، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفى حضور عدد من ممثلى مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاستدامة الإستراتيجية، وأمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وسمر لطفى المنسق العام لفرع المؤسسة بالإسماعيلية وعدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية.



وشملت الافتتاحات الجديدة افتتاح توسعات مدرسة الامام مالك للتعليم الأساسي بقرية المنايف والتى تصل تكلفتها الى نحو 12 مليون جنيها وشملت زيادة السعة من عدد 10 فصول دراسية سابقا الى 22 فصل وتم تزويدها بالسبورات الذكية والأثاث وكافة التجهيزات الحديثة ومستلزمات العملية التعليمية.



وافتتاح مدرسة المنايف الغربية الابتدائية أحلال جزئى وصيانة شاملة بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيها وتم اضافة 7 فصول دراسية جديدة ليصل اجمالى عدد الفصول بها الى 16 فصل دراسي بخلاف استكمال التجهيزات.



وافتتاح مدرسة الصحابة التجريبية للغات بمدينة أبوصوير بشارع المطار بتكلفة أجمالية قدرها 15 مليون جنيها وتضم عدد 28 فصلا دراسيا من رياض الأطفال وحتى الثانوى.



افتتح المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، عددا من المدارس الجديدة ومشروعات توسعات إضافية بتكلفة إجمالية تتجاوز 37 مليون جنيها.وجاء ذلك برفقة